Keşan Lisesi'nin bahçesi sağanak nedeniyle su altında kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonucunda Keşan Lisesi'nin bahçesi su altında kaldı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kuvvetli yağış nedeniyle Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki Keşan Lisesi'nin bahçesini su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

TAHTALARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Keşan Lisesi'nin bahçesindeki kapalı spor salonunda düzenlenen 'Üniversite tanıtım günü' etkinliğine gelen öğrenciler salona ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyeciler tahta palet ve kalaslarla öğrencilerin salona ulaşmasını sağladı. Su baskını nedeniyle Keşan Lisesi bahçesinde yapılamayan 'Üniversite tanıtım günleri' etkinliği açılış programı bitişiğinde bulunan Ahmet Yenice Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştirildi.

Meteoroloji'den alınan bilgide ilçede bugün yağış beklenmediği bildirildi.