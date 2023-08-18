Kent Park'ta Çocuk Eğlence Merkezi Açıldı

Kent Park'ta atıl vaziyette bulunan ve Kütahya Belediyesi tarafından Çocuk Eğlence Merkezine dönüştürülen tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Kent Park'ta bulunan havuz, Kütahya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün projesiyle Çocuk Eğlence Merkezine dönüştürüldü ve şehrimizin ihtiyacı olan bir tesis daha Kütahya'mıza kazandırıldı. Çocuk Eğlence Merkezi, pazartesi günleri kapalı, diğer günler hemşehrilerimizin hizmetine açık olacak. Tesisimizde 3 ile 9 yaş arası çocuklarımız, sabah 10.00 ile akşam 22.00 arası doyasıya eğlenebilecek. Ayrıca tesis içerisinde yer alan kafeterya ile ailelerimiz, çocukları eğlencenin tadını çıkarırken hoşça vakit geçirebilecek.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Rabbim nice güzel hizmetlerde, açılışlarda bizleri buluştursun. Daha önce belediyemizin bütçesiyle havuz olarak inşa edilmiş ancak havuz olarak bir türlü kullanılamamış. Kiraya çıkmamıza rağmen kimsenin talip olmadığı ve havuzda maalesef su kaçağı ve patlakların olması nedeniyle başka türlü değerlendirmek için uzun çalışmalarımız sonucu en uygununun Çocuk Eğlence Merkezi olması yönünde karara vardık. Bu açacağımız güzel hizmete destek olan herkesten Allah razı olsun. Çocuk Eğlence Merkezimiz, bir adet top havuzu ve çocuk oyun grupları, çocuklarımızın soyunma dolapları, ailelerimiz için bekleme alanı, kantin ve kafeteryadan oluşmakta. Oyun alanımız aynı anda 3 ile 9 yaş arası 50 çocuğumuza sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle çocuklarımızın sağlığı ve dezenfekte çalışmaları için pazartesi günleri kapalı tutuyoruz, diğer günler hafta boyunca açık olacak. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim sağlıkla ve sıhhatle kullanmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA