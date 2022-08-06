Kendisini tehlikede hisseden Armadillo'dan müthiş tepki - Haberler

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Kendisini tehlikede hisseden Armadillo'dan müthiş tepki

Kendisini tehlikede hisseden Armadillo'dan müthiş tepki

Kendisini tehlike altında hisseden bir Armadillo'nun aniden kabuğuna çekilmesi, görenlerde şaşkınlık yarattı.

 - Güncelleme:

Armadillo, Cingulata takımında yer alan, yalnızca Dasypodidae ve Chlamyphoridae familyasındakilerin hayatta kaldığı zırhlı plasentalı memelilerin ortak adı olarak biliniyor.

TEHLİKE KARŞI TEPKİLERİ MÜTHİŞ

Tehlikelere karşı müthiş tepki verdiği bilinen bu hayvanlardan birinin, saniyeler içerisinde kendi kabuğuna çekilip sert bir şekil aldığı anlar sosyal medyada hayli ilgi gördü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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