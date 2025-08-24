Kedisini Bulana 5 Bin Lira Ödül Verecek

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Muazzez Dağ (55), bir hafta önce kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Çiğli'de yaşayan Muazzez Dağ, yavruyken birkaç hafta bakması için kendisine emanet edilen yavru kediyi, eşi karşı çıkmasına rağmen 8 yıl önce sahiplendi. Dağ'ın 'Gıde' adını verdiği dişi kedisi geçen hafta ortadan kayboldu. Kedisinin hayatından endişe ettiğini belirten Dağ, "Gıde ile aramızda zamanla özel bir bağ oluştu. Onu çok seviyorum. Komşuların bahçelerinde gezer, her yere peşimden gelip beklerdi. Dışarda olsa bile mutlaka eve dönerdi. Ancak geçen hafta eve dönmedi. O günden beri de kayıp" dedi.

Kedisinin kaybolmasından sonra gecesinin gündüzüne karıştığını, hiçbir şeyden zevk alamaz olduğunu belirten Dağ, "Sütlü kahve rengi vi beyaz renklerdeki kedim Gıde'nin yokluğunu hissediyorum. Çok sevimli bir kediydi. Biri aldıysa rica ediyorum, Allah rızası için geri getirsin. Bunalıma girer, mama yemez, ölebilir. Fazla param yok ama ödül olarak babamın verdiği emekli aylığından 5 bin lirayı kedimi bulana ödül olarak vereceğim. Eğer biri aldıysa ve çekiniyorsa, getirip, mahalleye bırakabilir." diye konuştu.

