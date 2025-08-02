Damada altın yerine beşibiryerde pirzola taktı
Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, dünya evine giren kardeşi Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı
Kahramanmaraş'ta Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti düzenledikleri düğün töreniyle dünyaevine girdi.
DAMADIN AĞABEYİNDEN ALTIN YERİNE PİRZOLA
Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.
DAVETLİLERİ GÜLÜMSETTİ
Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam