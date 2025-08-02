Damada altın yerine beşibiryerde pirzola taktı

Damada altın yerine beşibiryerde pirzola taktı
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Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, dünya evine giren kardeşi Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı

Kahramanmaraş'ta Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti düzenledikleri düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Damada altın yerine beşibiryerde pirzola taktı

DAMADIN AĞABEYİNDEN ALTIN YERİNE PİRZOLA

Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.

Damada altın yerine beşibiryerde pirzola taktı

DAVETLİLERİ GÜLÜMSETTİ

Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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