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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayeri'de uyuşturucuya savaş açtı!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayeri'de uyuşturucuya savaş açtı!
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TİGAD'ın düzenlediği Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı sonrası Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çiçek, Kayseri'deki uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezini kurmayı planladıklarını belirtti. Gençlere yönelik sosyal destek sağlayacak bu merkez, önemli bir adım olacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından Kayseri'de düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nın ardından basın mensuplarıyla birlikte Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Çiçek, Kayseri'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına dair detaylı açıklamalarda bulundu.

Vali Çiçek, Kayseri'nin hatta Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini planladıklarını belirtti. 9.500 metrekarelik alanda yaklaşık 20 atölye ve spor salonu bulunacak olan bu merkez, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden gençlere yönelik önemli bir sosyal destek sunacak. Çiçek, "Bu merkezde gençlerimizi yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal ve sosyal açıdan da rehabilite edeceğiz. Kayseri'de uyuşturucuya karşı büyük bir savaş açtık ve bu merkez gençlerin tekrar topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Çiçek, Kayseri'de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede bugüne kadar önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Yeşilay'ın katkılarıyla bu merkez çok büyük bir adım olacak. Gençlerin bağımlılıkla mücadelesinde başarılı olabilmemiz için tüm toplumu bu mücadeleye dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Çiçek, ayrıca bu projeyi hayata geçiren Yeşilay'a teşekkürlerini iletti.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'yi sağlık, turizm ve sosyal alanda kalkındırmak amacıyla bir dizi projenin altına imza attı. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlattığı projelerle de dikkatleri üzerine çeken Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadele sadece güvenlik önlemleriyle olmaz. Gençlerin eğitimi ve sosyal gelişimi çok önemli. Kayseri, bu konuda örnek bir şehir olacak" şeklinde konuştu.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de, Vali Çiçek'in uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını takdirle karşıladı. Geçgel, "Sayın Valimiz, 'Analar ağlamasın' diyerek bu yola çıktı. Kayseri'deki projelerinin büyüklüğü ve etkisiyle örnek bir yönetici. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in bu projeleri, Kayseri'de uyuşturucuyla mücadelede büyük bir dönüşüm yaratmayı ve gençleri sağlıklı bir geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

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Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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