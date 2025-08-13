Kayseri'de Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Kayseri'de Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi
Güncelleme:
Kayseri'de gökyüzü tutkunları, Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinlikte Perseid meteor yağmurunu izledi. Katılımcılar, 2 bin 650 metre yükseklikte hem gökyüzünün tadını çıkardı hem de bilgi alarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere oturarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes A.Ş.'mizin artık geleneksel hale gelen her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde 2 bin 650 metre rakımlı Hacılar üsdeyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu olaya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hava çok güzel. Biraz önce biraz esiyordu, soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava ve ortam var. Özellikle gökyüzü bu deneyimi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin zirvesinde, Erciyes'imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda Türkiye'de bu gözlemin yapılacağı sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı Erciyes'imizin yazı, kışı her mevsimi ayrı güzel" dedi.

