Kayıp Kedi Odin Bulundu, Sahibi Ödülü Verdi

ADANA'da Avukat Nilüfer Mural (34), evden kaçıp kaybolan 12 yaşındaki Sfenks cinsi dişi kedisi Odin'in bulunması için 2 bin dolar ödül vereceğini belirterek sosyal medyada ilanlar paylaştı. Kediyi birkaç sokak ileride bulan kişi, Odin'i sahibine teslim etti. İsmi açıklanmayan gence ödülünü veren Mural, mutluluk gözyaşı döktü.

Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde yaşayan Avukat Nilüfer Mural'ın 12 yaşındaki Sfenks cinsi dişi kedisi 'Odin', 5 Temmuz'da açık kalan kapıdan çıkarak kayboldu. Çevrede arama yapan Mural, Odin'i bulamayınca sosyal medyada ilan paylaşıp, bulana 2 bin dolar ödül vereceğini duyurdu. Gece gündüz her yerde kedisini aradığını belirten Nilüfer Mural, "Kedim normalde çok akıllıdır ve asla kendi başına kaçacak bir kedi değildir. Kargo için kapıyı açtığımda dışarı çıktığını düşünüyorum. Birinin onu görüp alıp götürdüğünü tahmin ediyorum. Sosyal medyanın her yerinde kayıp ilanları paylaşıyorum, olabildiğince fazla insana ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü bulunduğum semtte gece gündüz her yeri aradık fakat bulamadık. Muhtemelen o anlık bir merakla dışarı çıktı ve benim fark etmediğim bir anda uzaklaştı. Dışarıda, bahçeden fazla uzaklaşmayan bir kediydi. Büyük ihtimalle sokakta gören birileri onu alıp götürdü" dedi.

'GÜNEŞE VE RÜZGARA ÇOK SAVUNMASIZ'

Odin'i bulup getirene 2 bin dolar ödül vereceğini söyleyen Mural, "Kedim bu eve, bu düzene alışkın. Odin sadece benim için değil, ailem için de çok kıymetli, hepimiz seferber olduk ama hiçbir yerde bulamadık. O benim çocuğum gibi, çok akıllı bir kedi, asla kendi isteğiyle evini bırakıp gitmez. Odin, Sfenks cinsi tüysüz bir kedi olduğu için güneşe ve rüzgara karşı savunmasız. Tamamen ev ortamında büyüdü, adeta bir bebek gibi bakıldı. Cinsine uygun şekilde özel ilgi isteyen bir kedi. Ara sıra bahçeye çıkarsa da asla uzaklara gitmezdi. Üstelik böbrek hastası olduğu için yalnızca özel mama tüketmesi gerekiyor. Bulan kişiler bu durumu bilmiyorsa, Odin çok zor bir dönemden geçebilir. Gören, duyan, bilen olursa bilgi verirlerse çok mutlu olurum. Odin benim için çok kıymetli bir kedi. Onu hiç yanımdan ayırmadım, seyahat ederken bile yanımda götürürüm. Eşi ve bütün yavruları da bende. Şu an annesiz kaldılar. Odin, manevi olarak hem benim hem de ailem için çok değerli" diye konuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Mural'ı dün akşam saatlerinde arayan bir kişi, Odin'i bulduğunu söyledi. Odin'i sahibine teslim eden ve ismi açıklanmayan kişi, 2 bin dolar ödülünü aldı. Kedisine kavuşan Nilüfer Mural, gözyaşı dökerek, bulan kişiye minnettar olduğunu söyledi. Mural, bu anları da sosyal medyada paylaştı.