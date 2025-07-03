Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor

Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.

KENDİ İMKANLARI İLE YAPMAYA BAŞLADILAR

Kendisi de öğretmen emeklisi Nermin Taştan'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kayalıklara ev yapmaları şartıyla bu teklifi kabul etmesi üzerine yıllar önce ilçeye gelen çift, burada bir vadiye ve ilçeye giden karayoluna hakim tepede kendi imkanları ile ev yapmaya başladı.

2 YILLIK BİR ÇALIŞMAYLA TAMAMLADILAR

Taştan ailesi daha sonra insan ve hayvan gücüyle, kum, çimento ile taşları kayalığın alt kısmına taşıyıp ardından ilkel teleferik ile kayalığın tepesine götürerek 2 yıllık bir çalışmayla evi yapmayı başardı.

İLÇENİN SİMGELERİ ARASINA GİRDİ

Kayalığın zirvesinde olduğu için 96 basamak ile çıkılan ev, bir süre sonra ilçenin simgeleri arasına girdi. Özellikle ilçe merkezine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin karayolundan geçerken dikkatini çeken ev, kayalıklar üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

PRODÜKSİYON ŞİRKETLERİNİN DE DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı komedi filmi "Düğün Dernek 2"nin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin yanı sıra prodüksiyon şirketlerinin de dikkatini çekiyor.