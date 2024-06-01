Üye Girişi
Haberler

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklendiğini duyurdu. 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilen sıcaklıklar için uzmanlar; kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların saat 11-16 aralığında dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Beklendiği kadar soğuk geçmeyen kış aylarının ardından yaz mevsimi artık kapıya dayandı. Bir süre mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar son bir kaç gündür etkisini artırdı. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, saat 11-16 aralığında "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.

SICAKLAR 10 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmekte.

Kavurucu sıcaklar kapıya dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmasın" uyarısı yaptı.

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

MUĞLA'DA SICAKLIKLAR 38 DERECEYE ÇIKIYOR

Gelecek günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 aralığında olacak. Öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol sıvı tüketilmesini öneriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde;

  • Ankara : 29-32
  • İstanbul: 28-32
  • İzmir : 28-29
  • Kayseri : 24-25
  • Antalya : 37-40
  • Adana : 36-39
  • Bolu : 29-32
  • Samsun : 26-28
  • Trabzon : 23-25
  • Erzurum : 23-27
  • Diyarbakır: 35-39
  • Şanlıurfa: 36-41
  • Malatya: 30-30
  • Kahramanmaraş: 36-38
  • Hatay: 34-37
  • Osmaniye: 34-37
Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Sağlık Yaşam Haberler

AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

Bakmadan Geçme

İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title