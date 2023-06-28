- Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

Terörden arındırılan Şırnak'ta doğal güzellikler doğaseverlerin rotasında

ŞIRNAK - Şırnak'ta son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının ardından sporcular yeni bölgeler keşfetmeye başladı. Bir zamanlar teröristlerin ikinci kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Kato Dağı'nda Dere Beryan Gölü keşfedildi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyü Hale Yaylası'ndaki Kato Dağı'nda bulunan 5 gölden biri olan Dere Beryan Gölü, buz gibi suları ve temiz havasıyla göz kamaştırıyor. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları önce araç sonra motor, ardından yürüyerek 5 saatlik yolculuğun ardından göle ulaştı. Konumu itibariyle Siirt ve Şırnak sınırlarına yakın olan bölgede bulunan dev göl ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Spor Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, yeni bölgeleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlçenin güzel doğasıyla yeni keşfedildiğini belirten Gökçe, "Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyüne yakın bir yerde bulunan Kato Dağı'ndaki dev gölleri görmek için bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarla beraber bu bölgeye geldik. Çok güzel suyu ve havası olduğundan geri dönmek istemedik. Sahil ve koylarıyla kartpostallık görüntüler oluşturan göller yıl boyu tazeliğini koruyor. Yolları biraz taşlı, yollar yapılırsa turizme çok katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ayaz Varol isimli vatandaş ise rehber olarak daha önce gitmediği göllere ilk defa gittiğini dile getirdi. Gittikleri yaylanın kendilerine ait olmasına rağmen hiç gitmediklerini aktaran Varol, "Şimdi çok güzel bir yer olduğunu gördük. Buraya doğaseverlerin gelmesini istiyoruz. Buradan Antalya'ya gidenler var. Antalya sahillerini aratmayan gölün sahilleri var. Burada yüzmenin tadını çıkarıyoruz. Yollarımız güzel değil, onlarda yapılırsa çok güzel olacaktır" diye konuştu.

Sporculardan Yakup Varol da, "Dere Beryan Gölü dediğimiz göle daha önce kimse gelmemişti. Burada daha çok göl var. Herkesi buraya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.