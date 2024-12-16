Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Asgari ücret için kritik toplantısı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok

Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak Belediyesi'ne ait barınakta aç bırakılan köpekler birbirini parçaladığı görüntülere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, fondöten sürülmesine sinirlenerek yüzünü peçeteyle silip daha sonra açıklamayı içinden geldiği gibi yapacağını belirterek elindeki kağıdı attı.

Ankara'da CHP'li Mamak Belediyesi'ne ait barınakta ölü ve hasta köpek görüntüleri ortaya çıkmış, CHP Milletvekili Nimet Özdemir'in yanı sıra Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan avukatlar ve sivil toplum kuruluşları yaşananlara tepki göstermişti. Olayın yankıları sürerken Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, barınakta yaşanan köpek katliamı ile ilgili açıklama yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eline tutuşturulan kağıtlarla kamera karşısına geçen Başkan Şahin, "Olayın önceden planlanmış, kasıtlı ve bilerek, dışa servis yapma amaçlı olduğunu, duyarlı hayvansever dostlarımızı kışkırtma ve belediyemizi yıpratma amaçlı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz" diyerek suçlamaları reddetti.

KAĞITLARI BIRAKIP YÜZÜNDEKİ FONDÖTENİ SİLDİ

Açıklamanın devamında elindeki kağıtları bırakıp yüzündeki fondöteni silen Başkan Şahin, "Kağıttan okumayı sevmiyorum, yüreğimdem kalbimden nasıl geliyorsa öyle okuyacağım, hatlarım belli olmasın diye fondöten sürdüler. Sevmiyorum böyle şeyi" dedikten sonra konuşmasına devam etti: "Değerli dostlar, gerekli tahkikat başlamıştır. Bu olaya eli uzanan kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız. Gerekli incelemelerden sonra gerekli şekilde, yasa neyse cezalarını alacaklardır hukuk karşısında. Barınağımız dışında devletimiz bize Ankara'da ormanlık alan tahsis etti. Burası Ankara'nın değil, Türkiye'nin en güzel sokak hayvanları yaşam alanı olacaktır. İddiayla söylüyorum. Özeleştiri yapmasını da seviyorum. Hatam varsa da kabul ediyorum. Fakat şuna değinmek istiyorum, gerçekten sokak hayvanlarını seven ve hayvan dostu olan, onlar için mücadele verenleri tenzih ediyorum. Bu iş üzerinden rantçılık yapanları şiddetle kınıyorum. Bu olay üzerinden yerel yönetimde fırsatçılık yaparak sosyal medyada anlatarak hayvanseverleri kışkırtarak burada eylem yapmaya çağıranları yine şiddetle kınıyorum. Çıkan yasa üzerine değişiklik oldu. Eskiden sahiplendiriyorduk, şimdi derneklerimizle protokol yaparak daha güzel bir yaşam alanı sağlayacağımıza herkes emin olsun. Asla o gün burada görevli olan arkadaşlar, tepeden tırnağa kimse gerekli soruşturma yapılarak cezalarını alacaktır. Hayvanseverlerle yöneteceğiz burayı."

Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi?
img

Memur-Sen'in bu talebi çok konuşulur
img

Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

chpli ler yüzlerine maske sürmeye alışık 2. bir yüz vardır onlarda :)

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

tam bir trol gibi haber başlığı atmışsınız adam içimden geldiği gibi sade davranacağım demiş makyaj derdine düştü diye başlık atmışsınız başka biri sabah akşam promtersız konuşmasını bile bilmiyor sanki o değilde promter konuşuyor ona cesaret edip böyle buna benzer başlık atamıyorsunuz ...en azından yaptığınız haberlere yorumsuz tarafsız başlık atın belki sizi tarafsız sanarlar

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARACA:

sizin başlığınızada haberciliğinizede..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Sokaklarda başı boş köpek olmaz ama sonuçta onlarda can, konser vereceğinize adam akıllı barınak yapın.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGam sız:

Ver coşkuyu ver daha dün çapsız Belediye başkanı küçük çocuğa senin baban rüşvetçi mi diye alay ediyor bugün Mamak belediyesi sokak hayvanlarına yapılan zulüm yaparsa CHP'li çapsız başkanlar yapar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Başlığa bak resmen yanlı, ve algı adam en iyisini yapmış silmiş yüzünü ne var bunda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım
AK Parti'ye geri döneceği konuşuluyordu, ilk şirinliğini yaptı

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.