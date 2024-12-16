Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü

Ankara'da CHP'li Mamak Belediyesi'ne ait barınakta ölü ve hasta köpek görüntüleri ortaya çıkmış, CHP Milletvekili Nimet Özdemir'in yanı sıra Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan avukatlar ve sivil toplum kuruluşları yaşananlara tepki göstermişti. Olayın yankıları sürerken Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, barınakta yaşanan köpek katliamı ile ilgili açıklama yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eline tutuşturulan kağıtlarla kamera karşısına geçen Başkan Şahin, "Olayın önceden planlanmış, kasıtlı ve bilerek, dışa servis yapma amaçlı olduğunu, duyarlı hayvansever dostlarımızı kışkırtma ve belediyemizi yıpratma amaçlı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz" diyerek suçlamaları reddetti.

KAĞITLARI BIRAKIP YÜZÜNDEKİ FONDÖTENİ SİLDİ

Açıklamanın devamında elindeki kağıtları bırakıp yüzündeki fondöteni silen Başkan Şahin, "Kağıttan okumayı sevmiyorum, yüreğimdem kalbimden nasıl geliyorsa öyle okuyacağım, hatlarım belli olmasın diye fondöten sürdüler. Sevmiyorum böyle şeyi" dedikten sonra konuşmasına devam etti: "Değerli dostlar, gerekli tahkikat başlamıştır. Bu olaya eli uzanan kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız. Gerekli incelemelerden sonra gerekli şekilde, yasa neyse cezalarını alacaklardır hukuk karşısında. Barınağımız dışında devletimiz bize Ankara'da ormanlık alan tahsis etti. Burası Ankara'nın değil, Türkiye'nin en güzel sokak hayvanları yaşam alanı olacaktır. İddiayla söylüyorum. Özeleştiri yapmasını da seviyorum. Hatam varsa da kabul ediyorum. Fakat şuna değinmek istiyorum, gerçekten sokak hayvanlarını seven ve hayvan dostu olan, onlar için mücadele verenleri tenzih ediyorum. Bu iş üzerinden rantçılık yapanları şiddetle kınıyorum. Bu olay üzerinden yerel yönetimde fırsatçılık yaparak sosyal medyada anlatarak hayvanseverleri kışkırtarak burada eylem yapmaya çağıranları yine şiddetle kınıyorum. Çıkan yasa üzerine değişiklik oldu. Eskiden sahiplendiriyorduk, şimdi derneklerimizle protokol yaparak daha güzel bir yaşam alanı sağlayacağımıza herkes emin olsun. Asla o gün burada görevli olan arkadaşlar, tepeden tırnağa kimse gerekli soruşturma yapılarak cezalarını alacaktır. Hayvanseverlerle yöneteceğiz burayı."