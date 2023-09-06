Kastamonu'da talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Kastamonu-İhsangazi karayolunda seyir halinde olan talaş yüklü kamyon, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan talaş yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen talaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında talaş yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU