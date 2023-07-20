Kastamonu'da sahipsiz köpekler yayladan kurtarıldı

Kastamonu'da terk edilen 6 sahipsiz köpek, hayvanseverler ve belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Köpekler Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yerleştirildi.

Kastamonu'da yaylaya bırakılan sahipsiz köpekleri hayvanseverler ve belediye ekipleri kurtardı.

Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, gazetecilere, 6 köpeğin Çatalzeytin, Devrekani, Taşköprü ilçelerinin ortak noktası olan Koru Yaylası'na terk edildiğini söyledi.

Bir hayvanseverin ihbarıyla köpeklerin durumundan haberdar olduklarını belirten Türkmen, "Bir vatandaş ya da belediye tarafından bölgeye bırakılmış olabilir diye düşünüyoruz. Konuyu Kastamonu Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürü Kenan Gücükbergen'e ilettik. O da hemen harekete geçti." dedi.

Köpeklerin koruma altına alındığını dile getiren Türkmen, "Belediye ekiplerimiz ile yaylaya giderek yakaladığımız köpekleri Kastamonu'ya getirdik. Sahipsiz canlarımızı Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yerleştirdik. Burada tedavi ve bakımları başlatıldı." diye konuştu.

Türkmen, kısa sürede harekete geçen Gücükbergen ve ekibine teşekkür etti.