Kastamonu'da Baba Düğün Öncesi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir gün sonra oğlunun düğününe katılacak olan baba, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İncedemiroğlu'nun cenazesi aile kabristanında defnedildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir gün sonra oğlunun düğününe katılacak olan baba, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesinde yaşayan Kamil İncedemiroğlu, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınlarını yasa boğan İncedemiroğlu'nun evlenecek olan oğlunun yarın düğün merasiminin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İncedemiroğlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından cuma namazını müteakiben Kalfat Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. - KASTAMONU