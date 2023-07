Karşıyaka Belediyesi Ampute Köpeklere Yuva Oluyor

Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazalarında veya başka nedenlerle yaralanan ampute köpeklere yuva oluyor.

Sokak şartlarında zorlanacak durumda olan ampute köpekler, hayvanseverler tarafından sahiplenilmediği durumlarda, hayatlarının sonuna kadar bakım evinde kalıyor. Merkez, bu durumdaki 8 köpeğe ev sahipliği yapıyor.

TÜM TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz köpeklere A'dan Z'ye sağlık ve bakım hizmetleri sunuluyor. Ekipler tarafından merkeze getirilen sahipsiz hayvanların rutin muayeneleri yapıldıktan sonra sağlık durumlarına göre tedavi süreçleri başlatılıyor. Üremenin kontrol altına alınabilmesi için kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Merkezde kısırlaştırıldıktan sonra hastalıklardan arındırılan hayvanlar isteyen vatandaşlara sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise ilgili kanun hükümleri gereğince alındıkları ortama tekrar bırakılıyor. Başta ampute köpekler olmak üzere, sokak şartlarına uyum sağlayamayacak durumda olan hayvanlar ise ömür boyu merkezde bakılıyor.

"GEÇ KALINMAMALI"

Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki 7 veteriner hekimden biri olan Serdar Akçan, köpeklere amputasyon uygulamasını yapmak zorunda kalmamaları için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Belediyemize ait Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 200 civarı can dostumuzu aynı anda misafir edebiliyoruz. Sokaklarda bulunan hasta, yaralı veya kısırlaştırılmış sağlıklı köpeklerimiz merkezimize geliyor ve tedavi süreleri boyunca misafirimiz oluyor. Tedavi bittiğinde alındığı adrese geri bırakılıyor ancak bazı durumlarda sokak şartlarında yaşamlarını sürdüremeyecek durumda olanlar ömür boyu misafirimiz oluyor. Ömür boyu kalanların başında ampute köpeklerimiz geliyor. Değişik sebeplerden dolayı herhangi bir ayağını geri dönüşümsüz olarak kaybeden ya da durumundan kaynaklı bizim ampute ettiğimiz can dostlarımız ameliyat sonrası iyileşme süreci bittikten sonra uygun bölmelerde misafir etmeye başlıyoruz. Geç kalınırsa, bacaktaki nekroze yapının, damar ve sinir yapısının durumuna göre amputasyon işlemi kararı hekim tarafından gerekli görülürse verilir. Bize gelme süresi ne kadar kısa olursa, ampute edilme riski olan uzvun kurtarılma olasılığı o kadar fazla olur" dedi.

"AİLELERİ BEKLİYORUZ"

Can dost sahiplenmeye gelen vatandaşların öncelik ampute köpekleri tercih etmesi gerektiğini, onlar için hayat şartlarının daha zor olduğunu anlatan Akçan, "Merkezimizde şu an 8 adet ampute köpeğimiz bulunuyor. Dört ayaklarıyla bile zorluk çeken can dostlarımız varken bir ayağını kaybetmiş olanlar için sokak şartları daha zor oluyor. Bakımevimize sahiplenmek için gelen vatandaşlarımızdan ricamız engelli canlarımıza öncelik vermeleridir. Maalesef son 8 yıllık süreçte sadece bir ampute köpeğimizi sahiplendirebildik. Bakımevimizde ne kadar iyi ortam oluşturmaya çalışsak da sevgiyle dolu bir aile ortamında insanlarla olmalarını hak ettiklerini düşünüyoruz. Ailelerine bir can dost dahil etmek isteyen vatandaşlarımızı hafta içi 10: 00-12: 00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında bakımevimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.