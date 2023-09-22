Kars'ta uzun yıllar atıl vaziyette bulunan ve Kars Valiliği'nin girişimleriyle yapımına yeniden başlanılan Yeni Otogar yavaş yavaş şekilleniyor. Otogarın biran evvel tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars'ta Modern Otogar Binası'nın açılışına sayılı günler kaldı. Otogarın biran evvel tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars'ta uzun yıllar atıl vaziyette bulunan ve Kars Valiliği'nin girişimleriyle yapımına yeniden başlanılan Yeni Otogar yavaş yavaş şekilleniyor. Alt yapı ve çevre düzenlenmesi tamamlanan otogarın hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, yapım çalışmaları devam eden Kars Şehirlerarası Otogar'da bir takım incelemelerde bulundu.

Polat, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Polat, daha sonra beraberindekilerle birlikte otogar binasını gezdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, yetkilerden çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Öte yandan otogar bağlantı yollarının da yapımı devam ediyor. Yeni otogarın hizmete girmesiyle birlikte Kars'ın önemli bir eksiği de giderilmiş olacak. - KARS