Kars'ta aç kalan domuz sürüsü kameralara yansıdı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ve yavruları, ilçe merkezine yakın ormanlık alanlarda yiyecek ararken kameralara yansıdı. Domuzlar, boz ayıların ardından ilçeye inen hayvanlar arasında yer aldı.
Domuz sürüsü böyle görüntülendi
KARS Kars'ta aç kalan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte yiyecek ararken kameralara yansıdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılardan sonra domuzlar da sürüler halinde ilçe merkezine yakın ormanlık alanlara indi. Yavrularıyla birlikte Karaurgan bölgesine gelen domuz sürüsü kameralarla anbean kaydedildi. İHA muhabirlerince görüntülen domuz sürüsü, yavrularıyla birlikte ilçe merkezine yakın ormanlık bölgede yiyecek aradı. Annesi ile birlikte hareket eden yavru domuzlar ise dikkat çekti.
Sarıkamış'ta ağaçların arasında domuz sürüsü ve yavruları kendilerine doğru gelen aracı fark ettikten sonra ormana doğru kaçmaya başladı. Koşan domuzlar ve yavruları renkli görüntüler ortaya çıkardı.