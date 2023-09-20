Karadeniz değil Yozgat... Meşe ağacının üzerine yaptığı evler dikkat çekiyor

- Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla görülen ağaç evlere bu kez Yozgat'ta rastlandı

YOZGAT - Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla görülen ağaç evlere bu kez Yozgat'ta rastlandı. Çekerek ilçesine bağlı Kayalar köyünde meşe ağaçlarının üzerine inşa edilen 6 metre yükseklikteki tek odalı iki ev, görenlerin ilgisini çekiyor.

Emekli olduktan sonra İstanbul'un stres ve yoğunluğundan kaçmak için eşi ile birlikte memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kayalar köyüne dönüş yapan Şükrü Öçal, köyünde kendi arazisine meşe ağaçlarının üzerine kurduğu iki ahşap evde zaman geçirerek huzur buluyor. Gençlik yıllarında ağaç evde yaşamanın hayalini kuran Şükrü ve Fikriye Öçal çifti, hem gelen misafirleriyle ağaç evde hoşça vakit geçiriyor hem de hayallerine 38 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Köylerinde çiftçilikle uğraşan Öçal çiftinin evinin manzarası da içinde kalanları kendine hayran bırakıyor. Şükrü Öcal, birini kendisi diğerini de eşi için yaptığı evlere ulaşımı da kısa yoldan teleferik sayesinde gerçekleştiriyor. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla görülen ağaç evlere ilçe halkı da yoğun ilgi gösteriyor.

" Karadeniz'e özendim"

Karadeniz Bölgesi'ndeki evlere özenerek köyünde iki adet ağaç üzerine ahşap ev yaptığını anlatan Şükrü Öcal, "İstanbul'da ikamet ediyordum, emekli olduktan sonra memleketime döndüm. Kalan ömrümüzü burada geçirmek istiyorum, burada ağaç üzerine ev yaptım. Çocukluktan beri hayalim vardı. Onu da gerçekleştirdim. Eşimle birlikte burada oturuyoruz, vakit geçiriyoruz. Burada bahçe bu işleriyle uğraşıyoruz. Çiftçilik yapıyorum, arıcılıkla uğraşıyorum. Ben burada Karadeniz'e özendim, böyle bir ağaç evi yaptım bahçeye fındık, ceviz diktim. Bunlarla uğraşacağım, bundan sonraki zamanımı bu işlerle geçireceğim" dedi.

"Bu ev 10 kişiyi misafir edebiliyor"

Eşiyle daha mutlu olmak için memleketlerine dönüş yaptıklarını söyleyen Fikriye Öçal ise, "Çocuklarımız gurbetteler, biz de burada hayatımızı yaşamaya başladık. Eşim emekli oldu, hayatımızdan memnunuz. Bu ev 10 kişiyi misafir edebiliyor, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Eşimle oturup sohbet ediyoruz burada. Tüm herkese tavsiye diyorum böyle bir evi, herkes köyüne gelsin, biz çok mutluyuz hayatımızdan" şeklinde konuştu.

Ağaç üzerindeki evde misafirliğe gelen Muammer Şahin de, "Burada temiz havada yemeğimizi yiyip çayımızı içiyoruz. Ağaç evde zaman geçiriyoruz, eş dostla sohbet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.