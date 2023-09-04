Karabük'te traktör kazasında hayatını kaybeden sürücü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bayram Turan (63) idaresindeki 78 SB 953 plakalı traktör, Musalla Mahallesi Kışlayanı Sokak'ta devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.