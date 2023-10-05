Karabük'te kayıp ağabeyini bulmak için yollara düşen kardeş, e-Nabız'dan takip etti

Elazığ'da 6 ay önce kaybolan ağabeyini bulmak için Karabük'e gelen İbrahim Kapağan, e-Nabız'dan takip ettiği ağabeyinin son olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu öğrendi. Sokak sokak gezerek ağabeyini arayan Kapağan, madde bağımlılığına dayalı psikolojik rahatsızlığı bulunan ağabeyinin zarar verme potansiyeline dikkat çekti.

6 ay önce ortadan kaybolan ağabeyinin izine Karabük'te ulaştı

e-Nabız'dan takip ettiği kayıp ağabeyi için yollara düştü

KARABÜK - Elazığ'da 6 ay önce ortadan kaybolan ağabeyinin izine Karabük'te ulaşan İbrahim Kapağan, 3 gündür sokak sokak gezerek ağabeyini arıyor.

Emrah Kapağan isimli şahıs yaklaşık 6 ay önce Elazığ'da evini terk ederek ortadan kayboldu. İstanbul'da çalışan kardeşi İbrahim Kapağan, madde bağımlılığına dayalı psikolojik rahatsızlığı bulunan ağabeyinin e-devlet şifresini kaybolmadan önce cep telefonuna kaydetti. Kardeş Kapağan, e-Nabız'ına girdiği ağabeyinin 25 Eylül'de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu fark etti. İş yerinden izin alan Kapağan, Karabük'e gelerek ağabeyi için polise başvurdu. 3 gündür kentte olan Kapağan, sokak sokak, cadde cadde gezerek ağabeyini arıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İbrahim Kapağan, ağabeyinin madde bağımlılığına dayalı psikolojik rahatsızlıkları var olduğunu belirterek, "Zaten buna istinaden işlediği bazı suçlar vardı. Bunu da maddi açıdan bir şeyler bulmak için yaptığından kaynaklandığını düşünüyorum. Onun haricinde maddi manevi aileme verdiği zarar bambaşka. İnsanlara verdiği zarardan dolayı davaları açılmaya başladı" dedi.

"Babama bıçak çekerek üzerine falan yürümüş"

Ağabeyinin mahkumiyeti olduğunu ifade eden Kapağan, "Mart ayından Covid-19 sebebiyle izne gönderdiler. Denetimli serbestlikten işte faydalanacaktı ama eve geldiği ikinci gün babama bıçak çekerek üzerine falan yürümüş. Aynı zamanda telefonunu falan istemiş. O günden sonra şikayetçi olması için babamdan daha rica ettim. Şikayetçi oldu ve ağabeyim uzaklaştırma aldı. O günden beri kayıp kendisi" diye konuştu.

"İnşallah bulmak istiyorum"

"Kayıp olduğu günden beri E-devletten kontrol ediyordum" diyen Kapağan, "Gittiği hastanelere bakarak hangi şehirde olduğunu tahmin ediyordum. En son Haziran ayında Ankara'daydı. Yaklaşık bir hafta öncesinde de bu hastanede olduğunu öğrendim. Ben buraya geldiğini 5 gün sonra görmüştüm ve hiç vakit kaybetmeden direkt buraya geldim, gerekli görüşmeleri polis ile yaptım. Fotoğrafını da ekiplere dağıttılar. İnşallah bulmak istiyorum. Çünkü sokaklarda hem kendisine hem başkalarına zarar verme potansiyeli de var. Bu yüzden bunun önüne de geçmek için biran evvel bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kapağan, "Geldiğim ilk gece hiç durmadan doğrudan hastaneye geldim. İşte burada vakit kaybetmek istemedim. Ardından karakoldaki süreç başladı. Daha sonrasında ben o geceyi otogarda geçirdim. Hani orada olabilme ihtimaline karşı. Yaklaşık işte iki üç gündür otogara sık sık uğruyorum. Hastaneye geliyorum, şehrin içinde geziyorum. Kalabalık yerlere bakmaya çalışıyorum. Bunların haricinde de yani neticede ağabeyim yani ben ona zarar gelsin istemiyorum. Önümüz kış. Havalar bayağı soğuk. En azından kendisini bulduğumda yani bir kışlık kıyafetini, ne bileyim bir harçlığını vermek istiyorum. Yani bir iletişim sağlayabileceğiniz telefon falan kendisine kendisinden haberim olsun istiyorum" şeklinde konuştu.