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Son günlerde İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları yükseldi ve güneşli havalar etkisini göstermeye başladı. Ancak güneşli hava pazar gününe kadar etkisini gösterebilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğiz. Meteoroloji haritasına göre Salı günü İstanbul dahil çok sayıda ilde yağış görülecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren daha da yükseliyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor. Öte yandan, çöl tozları da Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarı renkte görünecek.

AKOM: PAZAR GÜNÜ 24 DERECE OLACAK

İstanbul'da ise bugün sabah saatleri için sağanak yağış tahmini yapılırken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor. Öyle ki termometreler pazar günü 23 dereceleri gösterecek. İBB AKOM'un tahminlerine göre de pazar günü 24 derece olacak.

KAR HAVASI GERİ DÖNÜYOR

17 Mart Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları ciddi derecede düşmeye başlıyor. Marmara'dan yeni girecek soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yağışlı havayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kışı henüz atlatmadık, haftaya salı-cuma arası başımızda kar havası olacak görünüyor. Anadolu'ya kar, batı kıyılarına soğuk havada yağmur var. Atalarımız izin vermedi biz masumuz. Kazma kürek."

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRosendo:

Kar yağmayacaksa kar resmi niye koyuyon aptal editör

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Haber YorumlarıMuhammet macara:

"Atalarımız izin vermedi biz masumuz. Kazma kürek." Bu ne demek :)

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