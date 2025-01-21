Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! "Gelirseniz, kovulursunuz"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, hastanede ziyaretçi yasağına uymayanlara sert bir dille tepki gösterdi.

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, doktorunun ziyaretçi yasağını aktarmıştı. Ünlü oryantal, yasağa uymayarak hastaneye gelenlere gelmemelerini rica etti.

Günlerini tedavi gördüğü hastanede geçiren Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda da ziyaretçi yasağının olduğunu, ziyaretlerin kendisine zarar verdiğini dile getirmişti. Tanyeli, "Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün" demişti.

YİNE İSYAN ETTİ

Tanyeli, bu kez de oksijen maskesiyle bir hikaye paylaşarak şunları söyledi:

"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!"

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti!

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
img

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
img

Fenerbahçeli minik sporcu da yangında hayatını kaybetti
img

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıIstecram null:

Allah'ın sopası yok işte anadan üryaan oynamanın alemlere akmanın her türlü zirveyi tatmanın günahıdır bu

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme187
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Allahım yardımcısı olsun. Zor bir durum kendi eşimden biliyorum. İnsan yaşamadığı şeyi anlayamaz.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcabbar ağırbasar:

Yazık lan... Ne güzel kariydi bu... Atesteyim ateste diye oynardi Çelik ile

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Çok haklı hastayken ziyaretçiyle ilgilenmek zordur fakat bunu kaba bir şekilde söylemesi bana biraz sert geldi sanki

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Bende gelecektim o zaman gelmeyim bari

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Son nefesi vermeden Fatiha isteyebiliyorsan Allahn ın sana bir lütfudur. Herkesin bir sınavı vardır senin ki de bu hastalıkmış. Bazen Allah insanların günahlarının cezasını bu dünyada hastalık olarak verirmiş ki ahırette cezasız kalsın diye. Allah herkesin doğru yola iletsin yardımcısı olsun.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsa Karli:

Allah şifa versin dert çekmesi zordur inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.