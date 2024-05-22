Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi

Son yıllarda oluşan obruklarla gündeme gelen Konya'da obruğun oluşma anı bir çiftçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çumra ilçesinde meydana gelen olayda , Apa Barajı'nın su aktaran kanal tarafında obruk oluştu.

YİNE OBRUK YİNE KONYA

Yeraltı sularının fazla ve dengesiz kullanımı sebebiyle oluşan obruklar son yıllarda Konya'da fazlaca görülüyor. Çumra ilçesinde baraj kanalının yola yakın olan tarafında bir obruk oluştu. Obruk sonucu yolda 5 metrelik bir göçük oluşurken, baraj bölgesinde 47 metreküplük su kesildi. Bölgeye giden DSİ ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.