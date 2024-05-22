Üye Girişi
Haberler

Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde, su kanalı üzerinde oluşan obruk anbean cep telefonu ile kaydedildi. Obruğun oluşmasıyla birlikte kanalın yakınındaki yolda 5 metrelik bir çökme meydana geldi. Olayın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Son yıllarda oluşan obruklarla gündeme gelen Konya'da obruğun oluşma anı bir çiftçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çumra ilçesinde meydana gelen olayda , Apa Barajı'nın su aktaran kanal tarafında obruk oluştu.

YİNE OBRUK YİNE KONYA

Yeraltı sularının fazla ve dengesiz kullanımı sebebiyle oluşan obruklar son yıllarda Konya'da fazlaca görülüyor. Çumra ilçesinde baraj kanalının yola yakın olan tarafında bir obruk oluştu. Obruk sonucu yolda 5 metrelik bir göçük oluşurken, baraj bölgesinde 47 metreküplük su kesildi. Bölgeye giden DSİ ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Devlet Su İşleri Obruk Platosu Cep Telefonu Çumra Konya Doğa Yaşam Haberler

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title