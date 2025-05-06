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Kaman'da Cenaze Töreni: Necmiye ve Nermin Ayas Kardeşler Toprağa Verildi

Kaman'da Cenaze Töreni: Necmiye ve Nermin Ayas Kardeşler Toprağa Verildi
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Sakarya'nın hendek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Necmiye ve Nermin Ayas kardeşler, memleketleri Kırşehir'in Kaman ilçesinde dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

KARDEŞLER KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazesi memleketleri Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi. Kardeşler için Kaman Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ayas kardeşlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Necmiye ve Nermin Ayas, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ABLA KARDEŞ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Diğer yandan Kaman'da yaşayan Necmiye Ayas'ın bir süre önce çatıdan düştüğü ve tedavisine devam etmek için Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi ablası Nermin Ayas'ın yanına gittiği öğrenildi. 2 kardeşin olayın yaşandığı akşam yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı ve otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiği bildirildi. Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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