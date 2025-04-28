Kaleiçi'nde 1941'de Batan Gemi İçin Maket Yaptı

Antalyalı su altı eğitmeni ve rehber Hakan Erdön, 2. Dünya Savaşı sırasında Antalya Kaleiçi açıklarında İngiliz savaş uçakları tarafından batırılan Fransız bandıralı 'Saint Didier' adlı geminin maketini yaptı. 1989 yılında ilk kez batığa daldığını belirten Erdön, geminin 4 Temmuz 1941 tarihinde Kaleiçi Limanı'nın 500 metre açığında battığını söyledi. Batıkta bulunan 280 mürettebattan 275'inin kurtarıldığını, 5'inin yaşamını yitirdiğini belirten Erdön, olayın Antalya tarihine iz bırakan trajik bir anı olduğunu vurguladı.

84 YILDIR SU ALTINDA

Erdön, geminin Fransa'dan yola çıkıp Selanik'te askeri mühimmat yüklediğini, Lübnan-Suriye hattına ilerlerken Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Geminin aldığı hasarın ardından Antalya Limanı'na sığınmak istediğini, ancak Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na taraf olmaması nedeniyle limana kabul edilmediğini aktaran Erdön, "Sadece bir gün sonra yola çıkacağı belirtilmesine rağmen uçaklar takibini sürdürüp, saldırıyı sürdürdü. Atılan torpidolardan biri yat limanına, diğeri gemiye isabet etti. Gemi yavaşça batmaya başladı" dedi. Batığın, Kaleiçi Yat Limanı'nın 500 metre açığında, 19 ile 30 metre derinlik arasında yer aldığını ifade eden Erdön, "Geminin tam üstünde hala bir şamandıra var. 84 yıldır su altında duruyor. Türkiye'nin su altı miraslarından biri haline geldi" diye konuştu.

İLK KEZ 1989'DA BATIĞI GÖRDÜ

Batığa ilk dalışını 1989 yılında gerçekleştirdiğini söyleyen Hakan Erdön, "O dönem gemi balıkçı ağlarıyla kaplıydı. Sonraki yıllarda turizmle birlikte dalgıç arkadaşlarımız tarafından temizlendi. Artık daha net görülebiliyor ve turistik dalışlar düzenleniyor" dedi. Batığın birebir maketini hazırlamak için yıllar süren dalışlar yaptığını belirten Erdön, "Modeli önce strafordan, doğadan topladığım çeşitli hafif malzemelerle oluşturdum. Akrilik boya, silikon tabancası, ip ve çeşitli doğa malzemeleri kullandım. İlk modelim 2 yılda tamamlandı. Çünkü sürekli dalış yaparak gözlemlerimi makete yansıttım. Bulanık suda net çekim yapmak zordu. Bu yüzden görüntülerden ve eski yayınlardan faydalandım. İkinci modelim ise daha hızlı oldu, 2 ayda tamamladım" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Yaptığı maketleri Antalya'da sergilemek ve bir su altı müzesine bağışlamak istediğini belirten Erdön, "Antalya'nın su altı tarihine ışık tutacak bir çalışma olsun istedim. Bu batık sadece bir gemi değil, Antalya'nın savaş dışı kalmasına rağmen yaşadığı bir anıdır. Gençler tarihimizi bilsin, gelecek nesillere kalsın istiyorum" dedi. Erdön yaptığı ilk modeli ise Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve Antalya Yunus Sualtı Dalış Merkezi'ne bağışladığını belirterek, maketin yerli ve yabancı turistlere dalış hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılacağını aktardı.