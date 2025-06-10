Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Ardından: Hüsne Özükınacı'nın Acıklı Hikayesi

Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Ardından: Hüsne Özükınacı'nın Acıklı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde, İskenderun'da yaşayan Hüsne Özükınacı'nın sağ bacağı ampute edildi ve ev almak için yıllarca biriktirdikleri para enkazda kayboldu. Hüsne, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Devlet yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışırken, ev sahibi olma hayalini yitirdiğini ifade etti. Şu anki durumu ve umutlarıyla ilgili konuşan Hüsne, çocuklarıyla birlikte bir evde yaşama isteğini dile getirdi.

ASRIN felaketi Kahramanmaraş depremlerinde binlerce insan, hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hüsne Özükınacı'nın (42) ise sağ bacağı ampute edildi ve ev hayali için yıllarca biriktirdikleri para da enkazda yok oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Özüakınacı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı. Baba Kenan (51) ile çocuklar Kuzey (4) ve Kaan Tuna'nın (8) kurtulduğu enkazdan 3 gün sonra yaralı kurtarılan anne Hüsne Özükınacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özükınacı'nın enkazda sıkışan sağ bacağı diz altından ampute edildi. Engelli hale gelen Hüsne Özükınacı ve ailesi, depremin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki İGSAŞ Yaşam Kent'teki konteynere taşındı.

'HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

21 metrekarelik konteynerde yaşayan Hüsne Özükınacı, "Ev almak için biriktirdiğimiz 150 bin lirayı bulaşık makinesinin arka kısmında saklıyordum. Kredi de çekip ev alacaktık. Depremle birlikte hem sağ bacağımı hem de ev hayalimizi kaybettim. Tüm birikimimizi kaybettiğimiz gibi kiraya çıkacak gelirimiz de yok" dedi.

Devletten aldıkları yardımla geçinmeye çalıştığını ifade eden Özükınacı, "Şu anda engelli maaşım var. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Çocuklar küçük, biraz zor ama şükürler olsun. Burası, evle kıyaslanamaz. Zaten kirada yaşıyordum, şu anda kirayı ödeyip ev tutmak imkansız. O yüzden, çıkmayı düşünmüyoruz. Yaşamıma burada devam etmek istiyorum. Allah'a dua ediyorum, kafamı sokacak bir evim olsun. En büyük hayalim, inşallah gerçek olur. Çocuklarımla yuvamızda yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.