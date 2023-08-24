Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan aile kendi imkanlarıyla barakada yaşıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören evleri ekiplerce yıkılan 7 kişilik Gencer ailesi, kendi imkanlarıyla yaptıkları barakada yaşamaya çalışıyor. 84 yaşındaki emekli Kazım Gencer "Evim yıkıldı, yapacak gücüm kuvvetim hiç yok. Bir şey ödeyemem, param pulum yok. Çarem yok. Oğlum işsiz, torunlarım var. Bana 'git' diyorlar, gittiğim yerde para lazım olmayacak mı? Burada ölene kadar ağacın dibinde yaşarım" dedi. 74 yaşındaki eşi Hatice Gencer ise "7 bin 500 bin lira aylık alıyor, 7 kişiyiz. İki çocuk da okula gidiyor, okullarda açılıyor. Çocukların servis parası yok. Ben bir ekmekle soğanla bir çay bulursam o ne mutlu bana" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Gencer ailesinin evleri Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldığı için ekipler tarafından yıkıldı. Devlet 1 yıllık kira yardımı verilse de 60 yıllık emeğini bırakıp gidemeyen aile bir barakada yaşamaya devam ediyor.

60 SENELİK YERİMİ BIRAKIP NEREYE GİDEYİM?

Emekli Kazım Gencer şunları söyledi:

"Ben emekliyim. Evim yıkıldı, yapacak gücüm kuvvetim hiç yok. 7 bin 500 lira aylığım var. Üç tane torunum var, oğlum var gelinim var hep buna bakıyorlar, bir şey yapabilecek durumda değilim ben. Ancak ölümümü bekliyorum. Bu ağacın dibinde yaşıyorum. Bana git falan diyorlar ben nereye gideyim? Ben 60 senedir buradayım. 60 senelik yerimi bırakıp nereye gideyim? İneğim var, tavuklarım var, yerim yurdum var, ben nereye gideyim? Gitsem orada da sanki lazım olmaz mı geçinme için? Para lazım olmaz mı?

ÖLENE KADAR AĞACIN DİBİNDE YAŞARIM

Devlet yaptırsa ben ödeyemem. Mezara kadar giderim ödeyemem ben. Ne yapacağımı bilemiyorum. 7 bin 500 lirayla ben ne yapayım? Ne yapayım? 7 baş nüfus var, evini yaptır diyorlar ne ile yaptırayım? Burada bir baraka yaptırdık, sağdan soldan arkadaşlardan birkaç kuruş aldık da bir baraka yaptırdık, onda duracağım. Ölümüm zaten yakın 84 yaşında adam ne kadar yaşayabilir? 5 dönüm tarlam var, buğday ekiyorum yiyeceğimi temin ediyorum. Durumum böyle benim. Bir şey ödeyemem, param pulum yok. Çarem yok. Burada ölene kadar ağacın dibinde yaşarım. 1 yıllık kiramı devlet veriyor ancak ben burada 50-60 senelik emeğimi bırakıp nereye gideyim? Torunlarım var, gelinim var oğlum var işsiz. Gidemem bir tarafa ben kim bakacak onlara? Az çok neyse 3-5 kuruş biz bakıyoruz'.'

BİR EKMEK SOĞAN ÇAY BULURSAM NE MUTLU BANA

74 yaşındaki eşi Hatice Gencer ise "Evimizi ekipler Maraş depreminden dolayı yıktılar şimdi de yapamıyoruz. Yapacak gücümüz yok. Oraya bir baraka yaptık, yıkılan evin çinkolarıyla. Kredi çekip nasıl ödeyelim ki biz? Borç çok, borç çok nasıl ödeyelim? 7 bin 500 bin lira aylık alıyor, 7 kişiyiz. İki çocuk da okula gidiyor, okullarda açılıyor. Çocukların servis parası yok. Ben bir ekmekle soğanla bir çay bulursam o ne mutlu bana" dedi.