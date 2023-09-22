Kahramanmaraş Depremi: İşletme Sahiplerinin Yakalanmamasına Tepki

KAHRAMANMARAŞ depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı avukatlarından Uğur Biricik, zemin katta 40 santimetre çapındaki kolonun kesildiği tespit edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan pastane işletmecilerinin halen yakalanmamasına tepki göstererek, "İşletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için adli sürecin tamamlanması adına, görev yapan emniyet güçlerimizin daha titiz ve daha kapsamlı arama ve yakalama görevlerini icra etmelerini bekliyoruz" dedi.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda ölenlerin yakınları, avukatlarıyla apartmanın enkazında bir araya geldi. Zemin katta bulunan ve kolon kestikleri iddiasıyla haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in aradan geçen 10 günde yakalanmamalarına tepki gösterirken, avukatlarından Uğur Biricik açıklama yaptı.

'DOSYA, İDDİANAME AŞAMASINA GELDİ'

Binanın yıkılmasında sorumluların tespiti için görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun soruşturma dosyasına girdiğini belirten avukat Uğur Biricik, "Başsavcılığımız tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda Ezgi Apartmanı'nın yıkımına neden olan kusurlar şu şekilde sıralanmıştır. Statik proje müellifi asli sorumlu, yapım sorumlusu müteahhit asli sorumlu, fenni mesul asli sorumlu, Kervan Pastanesi'nde izinsiz ve projesiz yapılan tadilattan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler tali kusurlu, belediyenin yapı kontrol birimi tali kusurlu, yapı kullanım belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu. Gelinen aşamada ise başsavcılığımız bahsi geçen rapora istinaden birtakım soruşturma işlemlerini devam ettirmiş ve dosyamız neredeyse iddianame hazırlama aşamasına gelmiştir" diye konuştu.

'TÜM SORUMLULULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Kamuoyunda, soruşturmanın zemin kattaki pastane üzerinden devam ettiğine dair yanlış algı oluşturulduğunu ifade eden Biricik, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremden hemen sonra Ezgi Apartmanı'ndan sağ olarak kurtulan Molla Bey ve oğlu Murat Bey'in bizleri yönlendirmeleri ve dönemin apartman yöneticisi tarafından ilgili işletmenin yapmış olduğu tahribatlarla alakalı, Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanlığı'na yapmış olduğu başvuru dilekçesi ve ekinde sunulan fotoğraflar tarafımıza ulaştırılmıştır. Bu bağlamda dosya kapsamında bahsi geçen işletmenin kolon, kiriş, perde beton, tabla kesilmek suretiyle yapılan ruhsatsız asansör gibi binanın taşıyıcı sistemine birçok noktada müdahale edildiğine yönelik iddiaların, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporlarıyla tespiti sağlanmıştır. Böylelikle soruşturmanın genişleterek araştırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. Bizlerin müteahhit kanadını aklayarak ilgili işletmeyi suçlu göstermek gibi bir niyeti asla olmamıştır. Zira bugüne kadar soruşturma dosyasına ibraz edilen bütün şikayet dilekçelerinde kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasına yönelik taleplerde bulunulmuştur. Bu kapsamda kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve algı yapamaya çalışanların aksine, tüm sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isteriz. Son olarak şu anda dosya kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan işletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için adli sürecin tamamlanması adına, görev yapan emniyet güçlerimizin daha titiz ve daha kapsamlı arama ve yakalama görevlerini icra etmelerini bekliyoruz."

'BARO OLARAK DEPREM DAVALARINA MÜDAHİL OLACAĞIZ'

Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül de şunları söyledi:

"Biz depremde 30 meslektaşımızı kaybettik. Ezgi Apartmanı'nda avukat Ahmet Can Zabun, avukat Nesibe Zabun ve evlatlarını kaybettik. ve biz gerek Ezgi Apartmanı özelinde gerekse de Kahramanmaraş genelinde ve ülkemiz genelinde deprem felaketinden dolayı sorumluluğu olan herkesin sorumluluklarıyla ilgili soruşturmalarının yapılması ve konuyla ilgili olarak kovuşturma, dava aşmalarının da titizlikle yürütülmesini talep ediyoruz. Baro olarak soruşturma aşamalarının takipçisiyiz. Bundan sonra Kahramanmaraş Barosu olarak ve görüşmelerimizi yaptık, Türkiye Barolar Birliği olarak kovuşturma süreçlerini de takip edeceğiz. Bu davalara müdahil olarak katılma taleplerimizi ileteceğiz."