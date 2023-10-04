Kağızman'da Uzun Elma Festivali Düzenlendi

KARS'ın Aras Vadisi içerisinde yer alan Kağızman ilçesinin, şekli itibariyle coğrafi işaretli 'Uzun Elma'sı için festival düzenlendi. En iyi uzun elmalar yarıştı ve ilk üçe giren yetiştiricilere ödülleri verildi. 'Uzun Elma Festivali' nde en büyük ilgiyi Ebubekir Arat'ın elmalar henüz dalındayken ay-yıldız figürü yapıştırıp, büyüdükçe şekillenen ay-yıldızlı elmaları gördü.

Kağızman Beledilesi tarafından düzenlenen 'Uzun Elma Festivali' kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. İlçe meydanındaki festivale Kaymakam Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri, belediye başkan yardımcıları ve davetlilerin yanında çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak alana kurulan masaların üzerine kasa kasa uzun elmalar getirildi. Bir yanı beyaz bir yanı kırmızı olan kokusu ve aromasıyla tercih edilen uzun elmalar büyük ilgi gördü. Protokol ve ilçe tarım müdürlüğü yetkileri yarışmaya katılan 10 yetiştiricinin elmalarından yiyerek puanlama yaptılar. 1 ile 10 arası puan verilen uzun elma yarışmasının birincisi Rahmi Sarı, ikincisi Murat Gülderen, üçüncüsü Yavuz Toper oldu. Protokol tarafından ilk üçe giren yetiştiricilere hediyeleri verildi; daha sonra konser programına geçildi. Emekli TRT sanatçısı Zeki Çiçek ve yerel sanatçılar Kağızman yeni notaya alınan Kağızman türkülerini seslendirdi. Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, uzun elma yetiştiriciliğinin daha da artırılması için ilçede eksik olan su sorununun en kısa zamanda çözüleceğini ve bu konuda DSİ'nin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Başkan Yıldız, 'Çoğu illerin meyve deposu olan ilçemiz Kağızman bugün şükürler olsun bu anlamda önemli yerlere geldi. Tabii bazı mahallelerde suyla ilgili eleştiriler var bunlar başımız gözümüz üstüne. Kağızmanımızda biz kalktık 'Su' diyorlar halen daha 'Su' diyorlar. Su konusunda da Yukarı Dere Mahallesinde Yakar Gölet barajı DSİ'nin yatırım programına alındı. İnşallah kısa süre içinde de bunun ihalesi yapılacak. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim ve bu konuda görüşmelerde bulunacağım. Bu gölet kesinlikle Kağızman'a yapılacak. Bizler de bu göletin yapılması için çaba sarf ediyoruz. Çünkü göletimiz yatırım programında ve Kağızman halkımızda dualarını eksik etmesinler bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Uzun Elma Festivalimize bu soğuk hava yağmura rağmen gösterdiğiniz yoğun ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kaymakam, Belediye Başkanı, emniyet müdürü ve jandarma komutanın da aralarında bulunduğu sanatçılardan oluşan koronun 'Kağızman'a Ismarladım Nar Gele' Nar Gele türküsünü birlikte okuduğu festival, yerel sanatçılar Emre Durdi ile Arzu Aras'ın hareketli türküleriyle çekilen halaylarla son buldu.