Kağıthane'de bin 100 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Aileleriyle şölene katılan çocuklar kendileri için kurulan eğlence alanlarında keyifli anlar yaşadı.

Kağıthane Belediyesi ilçedeki bin 100 çocuğu sünnet ettirdi. Hastane masraflarından sünnet kıyafetine kadar ailelere destek olan belediye, Hasbahçe'de sünnet şöleni düzenledi. Şölende çocuklar için çeşitli oyun ve eğlence alanları kuruldu. Sihirbazlık gösterileri, bilmece ve yarışmaların yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca çocuklara mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

ÖZTEKİN: HER BİRİNE GÜZEL BİR GELECEK DİLİYORUZ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Kağıthane Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde berberiz. Bu yıl bin 100 evladımızı sünnet ettirdik. Çocuklarımızı yakışıklı bir şekilde sünnet kıyafetiyle görüyoruz. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyoruz. Her birine güzel bir gelecek diliyoruz. Ailelerimizle beraber çocuklarımıza güzel bir sünnet şöleni yapalım istedik. Haziran ayında kayıtlarımızı aldık Temmuz- Ağustos ayı içerisinde de hastanede, steril ortamda çocuklarımız sünnet oldu. Bin 100 ailemizle beraber de sünnet şölenindeyiz. Okullar açılmadan önce de çocuklarımız şölende bir araya gelmiş oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum' dedi.

AKUŞ: ÇOK MEMNUNUZ

2 buçuk yaşındaki Göktuğ Yiğit Akuş'un babası Erdi Akuş, 'Gerçekten ilgi ve alaka muazzam. Hastanede oğlumun sünneti oldu kendi odamızda vardı. Sonrasında sünnet kıyafetleri geldi. Oyuncağı bile düşünmüşler yani çok memnunuz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey dört dörtlük, biz kendimiz bunu istesek bu kadar düşünemezdik' diye konuştu.

AYDIN: ÇOCUKLAR İÇİN BİR SÜRÜ AKTİVİTE ALANI YAPMIŞLAR

2 yaşındaki Aslan Aydın'ın annesi Hamide Aydın da 'Çok memnun kaldık, çok yardımcı oldular. Özel hastanede hekimler yardımıyla bizzat ilgilendiler. Birçok çocuk bizimle beraber sünnet oldu. Çok güzel bir etkinlik her sene yapıyorlar. Çocuklar için bir sürü aktivite alanı yapmışlar, çok eğlenceli. Biz çok memnun kaldık. Şenlik çok güzel, çok iyi düşünmüşler. Eğlence alanları çok fazla. Arkadaşlar bizimle çok güzel ilgileniyor. Etkinlik alanı çocuğumun ilgisini bayağı çekti' dedi.