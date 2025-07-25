Justin Timberlake İstanbul'da Müzik Rüzgarı Estirecek!

JUSTIN'IN KULİS İSTEKLERİ

Sahne şovları ve repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atması beklenen Timberlake, performansı kadar kulis talepleriyle de dikkat çekti. Ünlü yıldız; karpuz dilimleri, mango, ananas, muz, elma, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve Antep fıstığı gibi taze ve doğal atıştırmalıklar istedi. Kulis ortamının ise tam 22 derece olmasını şart koştu.

JUSTIN TURİZMİ

İstanbul'da Justin Timberlake turizmi yaşanıyor. 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda vereceği konser, turizmi hareketlendirdi. Organizasyon yetkilileri, özellikle Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden yoğun bilet alımı olduğunu açıkladı. Konser öncesi otel ve restoran rezervasyonunda patlama yaşanırken, biletlerin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

KONSERE ÜNLÜ AKIMI OLACAK

Konser gecesi İstanbul'un yıldız haritası gibi parlayacağı konuşuluyor. Türkiye'nin en popüler oyuncu ve müzisyenlerinin Timberlake'i izlemek için stadyumda olacağı kulislerde şimdiden konuşuluyor. Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Aras Bulut İynemli gibi ekranların sevilen yüzlerinin yanı sıra, Melek Mosso, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hadise, Merve Özbey, Bengü, Berkay ve Kenan Doğulu gibi isimlerin de konseri yerinden takip edeceği öğrenildi.

Konser sonrası Justin'ın boğazda bir yalıda after partiye katılacağı da söyleniyor. Yılın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, İstanbul'a unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.