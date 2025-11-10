Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri yorumlayan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, artçı sarsıntıların Santorini tipi magma hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Moriwaki, bölgede 15 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını vurgulayarak, "Sındırgı'da büyük bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SINDIRGI'DAKİ DEPREMLER FAY HATTI DEĞİL, MAGMA KAYNAKLI"

Sındırgı depremlerinin niteliğini açıklayan Moriwaki, "Sındırgı'daki depremler tıpkı Yunanistan'daki Santorini adası gibi magmanın hareketinden kaynaklanıyor. Bu nedenle sık sık küçük depremler meydana geliyor ancak büyük bir tehlike söz konusu değil" dedi. Uzman isim, bölgedeki depremlerin fay hattı kırılmasından değil, yer kabuğunun altındaki magmanın hareketinden oluştuğunu söyledi.

"BÖLGEDE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM TEKRAR BEKLENMİYOR"

Sındırgı'da yaşanan sarsıntıların şiddetine değinen Moriwaki, "En fazla 5 büyüklüğünde depremler görülebilir. 6.1 gibi büyük bir depremi tekrar beklemiyorum. Son dönemde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntılar giderek küçülüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U ETKİLEMEZ, SADECE YAKINLIĞI NEDENİYLE HİSSEDİLDİ"

27 Ekim'deki 6.1'lik depremin İstanbul'da da hissedilmesi üzerine konuşan Moriwaki, "İstanbul'a uzak olduğu için etkisi yok. Ancak deprem yüzeye yakın bir derinlikte, 7-10 kilometre civarında olduğu için geniş bir bölgede hissedildi" açıklamasını yaptı.

"BANDIRMA'YA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Moriwaki, Balıkesir çevresindeki diğer bölgelerle ilgili de uyarıda bulunarak, "Bandırma tarafında 450 yıldır büyük bir deprem olmadı. Uzun süredir enerji birikimi var. Bu nedenle o bölgeye dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE 4 ANA FAY BÖLGESİ VAR"

Türkiye'deki deprem risk haritasına da değinen Moriwaki, ülkeyi dört ana bölgeye ayırarak şunları söyledi:

"Birincisi Kıbrıs ve Akdeniz hattı, ikincisi Doğu Anadolu hattı, üçüncüsü Ege bölgesi, dördüncüsü ise Marmara. Marmara'daki fay hattı, Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar uzanıyor. 99 depreminden sonra 70 kilometrelik bölüm hâlâ enerji biriktiriyor."

"ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUM"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da deprem beklemiyorum, korkusuzca uyurum" açıklamasına da değinen Moriwaki, "Bana göre bu mantıklı bir yorum değil. Ben, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un görüşlerini daha gerçekçi buluyorum" dedi.