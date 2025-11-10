Haberler

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendiren Moriwaki, "Sındırgı'daki depremler fay hattı kaynaklı değil, magma hareketlerinden oluşuyor, büyük bir deprem beklemiyorum." dedi. Ayrıca "Bandırma tarafında 450 yıldır büyük bir deprem olmadı. Uzun süredir enerji birikimi var. Bu nedenle o bölgeye dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri yorumlayan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, artçı sarsıntıların Santorini tipi magma hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Moriwaki, bölgede 15 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını vurgulayarak, "Sındırgı'da büyük bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SINDIRGI'DAKİ DEPREMLER FAY HATTI DEĞİL, MAGMA KAYNAKLI"

Sındırgı depremlerinin niteliğini açıklayan Moriwaki, "Sındırgı'daki depremler tıpkı Yunanistan'daki Santorini adası gibi magmanın hareketinden kaynaklanıyor. Bu nedenle sık sık küçük depremler meydana geliyor ancak büyük bir tehlike söz konusu değil" dedi. Uzman isim, bölgedeki depremlerin fay hattı kırılmasından değil, yer kabuğunun altındaki magmanın hareketinden oluştuğunu söyledi.

"BÖLGEDE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM TEKRAR BEKLENMİYOR"

Sındırgı'da yaşanan sarsıntıların şiddetine değinen Moriwaki, "En fazla 5 büyüklüğünde depremler görülebilir. 6.1 gibi büyük bir depremi tekrar beklemiyorum. Son dönemde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntılar giderek küçülüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U ETKİLEMEZ, SADECE YAKINLIĞI NEDENİYLE HİSSEDİLDİ"

27 Ekim'deki 6.1'lik depremin İstanbul'da da hissedilmesi üzerine konuşan Moriwaki, "İstanbul'a uzak olduğu için etkisi yok. Ancak deprem yüzeye yakın bir derinlikte, 7-10 kilometre civarında olduğu için geniş bir bölgede hissedildi" açıklamasını yaptı.

"BANDIRMA'YA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Moriwaki, Balıkesir çevresindeki diğer bölgelerle ilgili de uyarıda bulunarak, "Bandırma tarafında 450 yıldır büyük bir deprem olmadı. Uzun süredir enerji birikimi var. Bu nedenle o bölgeye dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE 4 ANA FAY BÖLGESİ VAR"

Türkiye'deki deprem risk haritasına da değinen Moriwaki, ülkeyi dört ana bölgeye ayırarak şunları söyledi:

"Birincisi Kıbrıs ve Akdeniz hattı, ikincisi Doğu Anadolu hattı, üçüncüsü Ege bölgesi, dördüncüsü ise Marmara. Marmara'daki fay hattı, Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar uzanıyor. 99 depreminden sonra 70 kilometrelik bölüm hâlâ enerji biriktiriyor."

"ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUM"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da deprem beklemiyorum, korkusuzca uyurum" açıklamasına da değinen Moriwaki, "Bana göre bu mantıklı bir yorum değil. Ben, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un görüşlerini daha gerçekçi buluyorum" dedi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Yaşam
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı

Sadece 21 gün hapis yattı! Eski cumhurbaşkanı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.