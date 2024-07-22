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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Çeşme, Menemen 22-23 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU Aliağa, Çeşme, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

22 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA, ÇEŞME, MENEMEN SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Çeşme, Menemen 22-23 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Yaşam

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