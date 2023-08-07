İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
8 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|07.08.2023 saat 09:30ile 15:30 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 166 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|DENİZKÖY
|07.08.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Denizköy Mahallesinde yoğun kullanımdan dolayı Danışkent Sitesi bölgesinde 08:00-20:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ
|01.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK İÇME SUYU POMPALARINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KINIK İLÇESİ AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ, MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|KAHRAMANLAR, MİMAR SİNAN
|07.08.2023 saat 17:05ile 18:45 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1424--11ÖNÜ
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|07.08.2023 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYİ BOLGEYE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|BELİRSİZ(MENDERES)
|07.08.2023 saat 13:15ile 20:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|MENDERES MAHALLERİNDE İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGUNACAKTIR
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|07.08.2023 saat 14:45ile 16:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3038 SK VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|ÖZDERE
|07.08.2023 saat 16:00ile 23:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK BAKIM VE ONARIMINDAN DOLAYI ÖZDERE ORTA MAH VE ÇUKURALTI MAH. BELİRTİLEN SAATLER ARASI SU VERİLEMEYECEKTİR
|MENEMEN
|29 EKİM
|07.08.2023 saat 15:00ile 22:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası