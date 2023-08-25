İznik Gölü'nde kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Bursa'da İznik Gölü'ne girdikten sonra gözden kaybolan 80 yaşındaki Ahmet Kavas, ekipler tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, İznik Gölü'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ahmet Kavas (80), ekipler tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü Atiye sapağı mevkisinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalarak suya giren Ahmet Kavas'ın bir süre sonra çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu cansız bedenine ulaşılan Kavas, sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.