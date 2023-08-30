İzmit Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni İçin Kıyafet Dağıtımına Başladı

İzmit Belediyesi, düzenleyeceği toplu sünnet şöleni için çocuklara kıyafet dağıtımı yapmaya başladı.

İzmit Belediyesi, ailelere destek olmak amacıyla ikinci toplu sünnet organizasyonunu gerçekleştirecek. Ailelerden alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından çocuklara, belirlenen sağlık kuruluşunda uygun cerrahi teknikler ve hijyenik hastane şartlarında sünnet operasyonları gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi yaklaşık 300 çocuğu sünnet ettirdi. İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Toplu Sünnet Şöleni' için kıyafet dağıtımları da başladı. Çocukların sağlığına kavuşmalarının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtımını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, son hazırlıklarını tamamladı. 6 Eylül Çarşamba günü 17.00-21.00 saatleri arasında Cephanelik Stadyumu'nda organizasyon tertip edilecek. Çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirecekleri organizasyona tüm İzmit halkı davet edildi. - KOCAELİ