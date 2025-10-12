İzmir'in Çakalburnu Lagünü ve İnciraltı Kent Ormanı Sonbahar Renklerine Büründü

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Çakalburnu Lagünü ile İnciraltı Kent Ormanı sonbahar renklerine büründü.

Tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakar meke, yalıçapkını, çulluk başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü ve yanında yer alan İnciraltı Kent Orman'ında sonbahar manzaraları yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle lagündeki flamingolar görsel şölen oluşturdu. İnciraltı Kent Ormanı'ndaki ağaçlarındaki yaprakların bir kısmının döküldüğü bir kısmının da sonbaharın rengi olarak bilinen kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Lagün ve ormandaki sonbahar manzarası dron ile havadan görüntülendi.