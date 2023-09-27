İzmir depreminde simgeleşen Umut adına Sivas'ta oyun alanı açıldı

SİVAS - İzmir depreminde hayatını kaydeden 7 yaşındaki Umut Perinçek adına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Umut Oyun Alanı ve Kütüphanesi" açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 2020 İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in ailesi tarafından kurulan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde "Umut Oyun Alanı ve Kütüphanesi" açtı. Açılış törenine Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, başhekim yardımcıları, depremde hayatını kaybeden Umut Perinçek'in babası Dr. Oğuz Perinçek ve çeşitli davetliler katıldı.

"Sivas'ta yüreklere umut dağıtmak için geldiler"

Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, vakıfın Sivas'ta yüreklere umut dağıtmaya geldiğini belirterek, "Bundan birkaç ay önce Umutlara Yürek Vakfının Başkanı Oğuz bey bize böyle bir faaliyette bulunmak istediklerini söyledi. Bizde memnuniyetle kabul ettik ve bugün de açılışını yaptık. Sivas'ta yüreklere umut dağıtmak için geldiler ve çocuk pediatrik polikliniğimizde oyun alanı ve kütüphane oluşturularak yüreklere dokundular. Ben bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umutlar bu şekilde yaşamaya devam ediyor" dedi.

"Acının içerisinde yok olmaktansa fayda sağlamak istedik"

Umut Perinçek'in babası Dr. Oğuz Perinçek, İzmir depreminde oğlu Umut Perinçek'i kaybettikten sonra çocuklara faydalı olmak adına vakıf kurduğunu ifade edip, "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremde oğlum Umut'u kaybettim. Bizde acının içerisinde yok olmaktansa fayda sağlamak istedik, diğer çocuklara dokunmak istedik. Bu vesileyle de Yüreklere Umut Vakfını kurduk, çocuk odaklı bir vakıf. Çocuklar üzerine kütüphaneler, derslikler, anasınıfları yapıyoruz. Özel günlerde hastaneleri ziyaret edip hediyeler dağıtıyoruz. Bizler çocukları mutlu kılmak adına hastaneye gelen üzüntülü, hasta gelip bekleyen çocuklarımız burada oynaşınalar, kitaplar okusunlar, etkinlikler yapsınlar diye oyun alanı ve kütüphane yapma kararı aldık ve bugünde açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Benim Sivas'a vefa borcum var"

Perinçek, lise yıllarını Sivas'ta geçirdiği için bu kente vefa borcu olduğunun altını çizerek, "Şanlıurfa'da ve İstanbul'da yaptık, İzmir'de ağırlıklı olarak yapıyoruz. Bugünde Sivas nasip oldu, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ben Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde okudum. Sivas'ın havasını teneffüs ettim, suyunu içtim. Benim Sivas'a vefa borcum var" ifadelerini kullandı.