İzmir'deki lüks yurtta öğrencilerin yaşadığı sorunlar protesto edildi

KERİM UĞUR

İzmir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun en lüks yurtları arasında sayılan 6. tip Karabağlar Erkek Yurdu'nda inşaat pisliği, elektrik ve su kesintisi, 7 katlı binada asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğinden yakınan öğrenciler, durumu ıslıklarla protesto etti. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından da "Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor" notuyla yurttan video ve fotoğraflar paylaşıldı.

Barınamıyoruz Hareketi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı ve en lüks yurt olarak sınıflandırılan 6. tip İzmir Karabağlar Erkek Yurdu'nda kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından video ve fotoğraflar paylaşarak açıklama yaptı. Videolarda ve fotoğraflarda binanın etrafında devam ettiği iddia edilen inşaat çalışmalarına ait malzemeler ile çamaşırhane girişinde ise çöplerin bulunduğu ve içeriyi de su bastığı görülüyor. Barınamıyoruz Haraketi'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor. Tip 6 odalara sahip İzmir Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda inşaat hala tamamlanmadığı için 800 arkadaşımız yurda yerleşemedi. 1600 kapasiteli yurt üniversitelerin açılmasına kadar yetiştirileceği vaadiyle tanıtılmıştı. Yurtta sıcak su hiç akmıyor, normal suyun da sık sık kesildiğini aktaran arkadaşlarımız sağlıklarından endişe eder durumda. Yurt bu sene inşaat halinde açıldığından beri temizlik yapılmamış, her taraf inşaat pisliği halinde. Odalarda adım atacak yer yok; masa yok, online ders için internet yok, hatta elektrikler de sık sık kesildiği için çoğu zaman ışıkları bile yok. Yurdun güvenliği hala alınmamış, ışıklar da sürekli kesildiği ve çevreden silah sesleri geldiği için arkadaşlarımız tedirgin. Bitti mi sandınız? 7 katlı 1600 kişilik yurtta asansör yapılmamış. Arkadaşlarımız çamaşırhaneye inmek için 9 kat iniyor. Çamaşırhanede 600 kişiye yetecek makine yok. Çamaşırhaneyi sürekli su basıyor. Öğrenciler bu pislik içinde nasıl çamaşırlarını yıkasın? Her tarafı öğrenciyi mağdur etmek için dizayn edilmiş yurtta kahvaltılar ve yemekler de niteliksiz ve yetersiz. Bir domates ekmekle öğrencilerin kahvaltı etmesi bekleniyor. Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor, duyuyor musun Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü"

ÖĞRENCİLERDEN ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan öğrenciler, akşam saatlerinde yurdun pencerelerinden "yönetim istifa" sloganları atarak ıslaklarla ve alkışlarla KYK yönetimini protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO - YURTTAN GÖRÜNTÜLER

2. VİDEO - ÖĞRENCİLERİN PROTESTOSUNDAN GÖRÜNTÜ