İzmir'de yangında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Eskişehir'e gönderildi

İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazından cansız bedeni çıkartılan Türk pilot Mehmet Akif Tutuk, Kemalpaşa Yangın Harekat Merkezi'nden Eskişehir'de defnedilmek için yola çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu. Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıktı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda da, mürettebattan İanshanlo Lamzar, Oleg Agaev ve Mehmet Akif Tutuk'un da cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. Yapılan otopsinin ardından Tutuk'un cenazesi Kemalpaşa Yangın Harekat Merkezi'nden helikopterle Eskişehir'e defnedilmek için yola çıktı. - İZMİR