Haberler

İzmir'de Sonbahar Güzelliği: Çakalburnu Lagünü ve İnciraltı Kent Ormanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesindeki Çakalburnu Lagünü ve İnciraltı Kent Ormanı, sonbahar renklerine büründü. Çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan bu bölgede, flamingoların oluşturduğu görsel şölen ve ormanın sonbahar manzaraları dikkat çekiyor.

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Çakalburnu Lagünü ile İnciraltı Kent Ormanı sonbahar renklerine büründü.

Tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakar meke, yalıçapkını, çulluk başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü ve yanında yer alan İnciraltı Kent Orman'ında sonbahar manzaraları yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle lagündeki flamingolar görsel şölen oluşturdu. İnciraltı Kent Ormanı'ndaki ağaçlarındaki yaprakların bir kısmının döküldüğü bir kısmının da sonbaharın rengi olarak bilinen kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Lagün ve ormandaki sonbahar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.