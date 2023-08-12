İzmir'de kaybolan genç için sanat dünyasından destek

İZMİR'de, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Çeşme'ye giden ve bir daha da haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) bulunması için sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

28 GÜNDÜR HABER YOK

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 28 güne rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aile de sosyal medyada Eren'in bulunması için paylaşım yapıyor.

Sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Gülben Ergen, Deniz Seki, Ece Erken, Ezgi Mola, Asrın Tuncer, Tamer Acar, İrfan Kangı, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Bergüzar Korel gibi isimler, sosyal medya hesaplarından Eren'in fotoğrafını paylaşıp, bulunması için çağrı yaptı.