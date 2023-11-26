İzmir'de fırtına sebebiyle tekne parçalandı

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle Aliağa ilçesinde bir tekne dalgalar yüzünden parçalandı. Teknenin enkazı Aliağa Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle Aliağa ilçesinde bir tekne parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Aliağa ilçesi Yalı Mahallesindeki su iskelesinde halatla bağlı bir şekilde bulunan tekne dalgalar yüzünden parçalandı. Sahil bandındaki teknenin enkazı Aliağa Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. - İZMİR