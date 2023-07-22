İzmir'de Dereye Giren 12 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

İZMİR'in Kınık ilçesinde, sıcak havadan bunalarak dereye giren 12 yaşındaki Doğukan Ay, boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Elmadere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalarak köy deresine giren Doğukan Ay, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler dereye atlayıp Doğukan'ı sudan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Doğukan'ın acı haberini alıp bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.