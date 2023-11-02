İzmir'de depremde hayatını kaybeden ikizlerin isimleri parka verildi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün isimleri, Bornova'daki parka verildi.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 3 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde Sayra ve Çınar'ın da vefat ettiğini hatırlattı.

İnsanın kendisinden bağımsız yaşanan gelişmeler karşısında çaresiz kaldığını aktaran İduğ, şunları kaydetti:

"Fakat yapabileceğimiz tek şey vefat edenlerin arkasında Şayre ve Çınar Parkı gibi ölümsüzleştirdiğimiz, çınar ağaçlarını dikerek hepimizin buradan geçerken onları hatırlamamızın dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler belediye başkanı olarak bu acıların yanında neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda Türkiye'nin derhal adım atması gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah yakın zaman içerisinde yerel yönetimler yasasındaki değişikliklerle bu kentsel dönüşüm yasası devreye girer bizler de yasa gereği yapmamız gerekeni zorunluluk şeklinde bunları yerine getiririz. Biz bugün burada Sayra ve Çınar için toplandık. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

Sayra ve Çınar'ın annesi Tülin Batmaz da bugüne kadar çocukların adını yaşatmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda vakıf kurduklarını hatırlattı.

Bugünün kendileri için başka anlam taşıdığını aktaran Batmaz, "Hikayelerimizin olması, bu hikayelerimizi unutmamak ve bunları geleceğe taşımak, aramızda bulunan çocuklar, gençler yeni nesil için bir anlam taşıdığını ifade ediyorum. O nedenle ben hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi sonrası parkta iki fidanın dikimi yapıldı.

Etkinlikte daha sonra çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Törene ikizlerin babası Alican Alpgündüz ve arkadaşları ile çocuklar ve vatandaşlar katıldı.