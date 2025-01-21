Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni balosunda kızı İvanka Trump'ın kıyafeti büyük beğeni topladı. 43 yaşındaki İvanka, ünlü oyuncu Audrey Hepburn'ün 1954'te giydiği tarihi elbisenin özel tasarımını tercih etti.

Washington'daki baloda eşi Jared Kushner ile dans eden İvanka, straplez beyaz elbisesi ve siyah çiçek detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Elbisenin orijinali, Sabrina filminde Audrey Hepburn için Givenchy tarafından tasarlanmıştı.

İvanka, saçlarını topuz yaparak siyah eldivenler ve pırlanta kolye ile şıklığını tamamladı. Beyaz Saray yetkilileri, İvanka'nın Hepburn'ü kendisine ilham kaynağı olarak gördüğünü ve bu özel tasarımı giymekten onur duyduğunu açıkladı.

Baloda Trump ailesi bir araya geldi. Donald Trump ve eşi Melania, Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi ile birlikte dans ederken, İvanka'nın kardeşleri Tiffany ve Eric de eşleriyle gecede yer aldı. Hamile olan Tiffany gri parlak bir elbise, Lara Trump ise kırmızı fırfırlı bir kıyafet tercih etti.

Aynı gün yemin törenine de katılan İvanka, bu kez yeşil bir takım elbise giymişti. Siyah kemerli ve asimetrik yakalı ceketi, aynı renk beresi ve 5.900 dolarlık Dior çantasıyla şık bir görüntü sergiledi.

Törende günün en ilginç anlarından biri, İvanka'nın 10 ve 8 yaşlarındaki oğullarının kilisedeki ayinde uyuyakalması oldu. Bu sevimli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.