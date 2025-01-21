Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni balosunda kızı Ivanka Trump, ünlü oyuncu Audrey Hepburn'ün 1954'te giydiği tarihi elbisenin özel tasarımını tercih etti ve büyük beğeni topladı. Straplez beyaz elbisesi ve siyah çiçek detaylarıyla dikkat çeken Ivanka, bu özel tasarımı giymekten onur duyduğunu ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni balosunda kızı İvanka Trump'ın kıyafeti büyük beğeni topladı. 43 yaşındaki İvanka, ünlü oyuncu Audrey Hepburn'ün 1954'te giydiği tarihi elbisenin özel tasarımını tercih etti.

Washington'daki baloda eşi Jared Kushner ile dans eden İvanka, straplez beyaz elbisesi ve siyah çiçek detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Elbisenin orijinali, Sabrina filminde Audrey Hepburn için Givenchy tarafından tasarlanmıştı.

İvanka, saçlarını topuz yaparak siyah eldivenler ve pırlanta kolye ile şıklığını tamamladı. Beyaz Saray yetkilileri, İvanka'nın Hepburn'ü kendisine ilham kaynağı olarak gördüğünü ve bu özel tasarımı giymekten onur duyduğunu açıkladı.

Baloda Trump ailesi bir araya geldi. Donald Trump ve eşi Melania, Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi ile birlikte dans ederken, İvanka'nın kardeşleri Tiffany ve Eric de eşleriyle gecede yer aldı. Hamile olan Tiffany gri parlak bir elbise, Lara Trump ise kırmızı fırfırlı bir kıyafet tercih etti.

Aynı gün yemin törenine de katılan İvanka, bu kez yeşil bir takım elbise giymişti. Siyah kemerli ve asimetrik yakalı ceketi, aynı renk beresi ve 5.900 dolarlık Dior çantasıyla şık bir görüntü sergiledi.

Törende günün en ilginç anlarından biri, İvanka'nın 10 ve 8 yaşlarındaki oğullarının kilisedeki ayinde uyuyakalması oldu. Bu sevimli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı

Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı

Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı

Ivanka Trump, Washington'daki baloda giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
img

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.