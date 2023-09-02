İsviçreli turistlerden çevre bilinci örneği

İsviçre'den gezi için Türkiye'ye gelen ve yolları Tokat'ın Niksar ilçesine düşen iki Turist, yaptıkları davranışla herkese örnek oldu.

2016 senesinden bu yana Momo adındaki Karavanları ile birçok ülke gezmiş, birçok noktaya ulaşmış, Romano Schafer ve Dorian Gaensslen isimli İsviçreli turistlerin sıradaki durakları Tokat'ın Niksar ilçesi oldu. Niksar'da Çamiçi Yaylası'na karavanları Momo ile yerleşen ve Çamiçi Yaylası gibi bir doğa harikasının tadını çıkarmak isteyen Romano ve Dorian, yaylada piknik yapan insanların etrafa bıraktıkları çöplerden dolayı şaşkınlıklarını dile getirirken, doğaya olan tutkularını çevredeki çevredeki çöpleri toplayarak gösterdiler. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı her bir çöpü tek tek toplayarak daha sonrasında da çöp kutusuna götüren turist çift, doğayı kirletenlere adeta insanlık dersi verdi. Çamiçi Yaylası'na gelenlerin geride bıraktıkları çöpleri toplayan Romano ve Dorian, Çamiçi Yaylası'nı bu hale getirenlere de sitemde bulundu.

"Herkes çok teşekkür ediyor ama kimse yardım etmiyor"

Etrafı doğayı kirletmenin kötü bir şey olduğunu belirten turist çift, "Üzücü olan şey ise insanların bizi çöpleri toplarken görüp teşekkür etmeleri ancak yardım etmemeleri. Hiç kimse bu durumu değiştirmek istemiyor. İnsanlar buraya gelip en azından çöplerini toplamayı deneyebilirler ve aynı zamanda çöplerini atanlara bunun doğaya ve hayvanlara da zarar verdiğini söyleyebilirler. Eğer bu çöpler suya girerse siz bu suyu içeceksiniz, eğer bir inek bu çöpleri yerse siz de yemiş olacaksınız. Çöpleri attıktan sonra hiçbir şey bitmiş olmayacak. O size bir şekilde tekrar geri gelecek. Türkiye'nin çok güzel bir doğası var. Onun tadını çıkarın ve ona sahip çıkın" diye konuştular. - TOKAT