Üye Girişi
Haberler

Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir isteme töreninde damada kahve menüsü sunuldu ve seçtiği ürün karşılığında para talep edildi. Alışılagelmişin dışına çıkılan bu töre, sosyal medyada tepki çekti.

Kız isteme töreni için hazırlanan menü, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan görüntülerde gelin, damat için bir kahve menüsü hazırladı. Menüdeki kahve çeşitlerinin yanında bir de fiyatlarının yazması şaşırttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KAHVENİZİ NASIL ALIRSINIZ?

Menüde bol tuzlu kahve, tuzlu kahve, sade kahve ve ballı kahve gibi seçenekler yer aldı. Damat menüye baktıktan sonra ballı kahve seçti ve parasını peşin ödedi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Böyle şeyler, kız isteme töreninin ciddiyetini kaybettiriyor." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok saçma" yorumunu ekledi.

Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

Sosyal Medya 3-sayfa Gündem Yaşam Medya

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500

Yorumlar (1)

Ser_hat:

Bi işin de cılkını çıkarmayın...

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli, İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title