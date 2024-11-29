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İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi

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TÜİK'in yayınladığı istatistiklere göre 10 ilçe, 50 ilin nüfusunu geride bıraktı. Söz konusu "10 ilçenin 4'ü İstanbul'da yer alırken; Ankara ve Gaziantep'ten de ikişer ilçe listede yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belirlendi.

Verilere göre başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentin ilçeleri, Türkiye'deki illerin önemli bölümünden daha kalabalık bir nüfusa sahip.

57 İLİ GERİDE BIRAKTI

TÜİK'in verilerine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ili geride bırakarak listenin ilk sırasında yerini aldı. İkinci sırada Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi bulunuyor.

İşte o liste:

10 - İstanbul / Ümraniye

723 bin 760

9 - İstanbul / Pendik

743 bin 774

8 - Adana / Seyhan

787 bin 771

7 - İstanbul / Küçükçekmece

792 bin 30

6 - Gaziantep / Şehitkamil

867 bin 193

5 - Bursa / Osmangazi

885 bin 273

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4 - Ankara / Keçiören

923 bin 404

3 - Ankara / Çankaya

937 bin 546

2 - Gaziantep / Şahinbey

939 bin 497

1 - İstanbul / Esenyurt

978 bin 117

İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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